В Пензе на ул. Челябинской загорелся сарай

Днем 2 октября в Пензе на ул. Челябинской вспыхнул пожар.

По информации регионального ГУ МЧС, 2 октября в 14.00 загорелся деревянный сарай. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия пожара устраняли шесть сотрудников управления с помощью двух спецмашин. По данному факту ведется проверка.