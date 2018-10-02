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В Пензе на ул. Челябинской загорелся сарай

2 октября в 17:16 226 просмотров

Днем 2 октября в Пензе на ул. Челябинской вспыхнул пожар.

По информации регионального ГУ МЧС, 2 октября в 14.00 загорелся деревянный сарай. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия пожара устраняли шесть сотрудников управления с помощью двух спецмашин. По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7516977/

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