Онкологи назвали продукты, которые могут спровоцировать развитие рака

Полностью защититься от онкозаболевания нельзя, однако можно отказаться от продуктов, которые увеличивают риск его развития. Врачи-онкологи рассказали о том, что лучше не употреблять в пищу.

Как сообщает портал «Губерния Daily», в первую очередь, речь — о колбасе и сосисках. Обработанное мясо официально причислено к канцерогенам. Если съедать по 50 граммов каждый день, это на 18% увеличивает риск развития рака кишечника. Это связано с содержанием в сосисках и колбасах вредных веществ, которые продлевают срок их хранения, но при этом делают организм человека более уязвимым.

О попкорне микроволновой печи тоже лучше забыть. В нем содержатся синтетические масла, среди которых — опасное соединение диацит. Этот фермент повышает риск развития рака легких.

«Дикий» лосось очень полезен для организма, однако это не относится к его собрату, выращенному на ферме. В нем — в 16 раз больше токсичных веществ, которые провоцируют развитие опасных опухолей.

Любое мясо, приготовленное на углях, опасно для здоровья. Из-за высокой температуре в шашлыке образуются канцерогены. Отказываться от этого продукта полностью не стоит, только от почерневших частей мяса.

Подсластители нарушают обмен веществ и повышают риск сердечного приступа. Некоторые из них являются канцерогенами. Однако это не повод злоупотреблять обычным сахаром: он может привести к ускоренному размножению раковых клеток.

Частое употребление алкоголя чревато развитием рака головного мозга, гортани, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки. Онкологи советуют минимизировать количество приемов спиртного, а лучше — и вовсе от него отказаться.

Транс-жиры увеличивают срок годности продукта и стабилизируют вкус. Их можно встретить в маргарине, крекерах, крупах, конфетах, хлебобулочных изделиях, чипсах. Врачи также рекомендуют исключить эти продукты из рациона.