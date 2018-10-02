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В Нижнеломовском районе МЧСники прошли учения по отработке массового ДТП (видео)

2 октября в 19:57 180 просмотров
, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в Нижнеломовском районе прошли учения, в ходе которых отрабатывали действия в случае массового ДТП.

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В рамках всероссийской командно-штабной тренировки в Пензе провели строевой смотр сил и средств подразделений, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в Нижнеломовском районе прошли учения, в ходе которых отрабатывали действия в случае массового ДТП.

На строевой смотр личного состава и техники расчет многофункционального мобильного комплекса «Кирасир» прибыл в полной боевой готовности. Этот комплекс предназначен для доставки личного состава к месту ДТП, проведения аварийно-спасательных работ. Для того, чтобы спасатели могли быстро добраться до места происшествия, в него входят два мотоцикла и квадроцикл, который транспортируется в прицепе. Также в комплект входят средства индивидуальной защиты спасателей.

Всего в смотре приняли участие представители 13 подразделений, которые входят в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди них — полиция, скорая помощь, специалисты коммунальных служб.

«Основной упор делается на готовность личного состава и техники к выезду и привлечению на чрезвычайные ситуации, которые могут сложиться в неблагоприятный период. Обращается внимание на состав и структуру, штатную численность, наличие документов, которые позволят привлекать именно эти службы на различного рода ситуации», — рассказал врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В преддверии зимнего сезона особое внимание при проверке уделили дорожным службам. По словам водителей спецмашин, в последние годы справляться со снежными заносами и гололедицей стало проще, ведь производительность новой техники — намного выше.

«Техника — готова, я думаю, что зиму выстоим», — отметил водитель снегоуборщика Дмитрий Ломсков.

Также в рамках всероссийской штабной тренировки в Нижнеломовской районе провели учения для отработки взаимодействия различных подразделений. Там по легенде произошло ДТП с участием автобуса, двух грузовых и нескольких легковых автомобилей, сообщает телеканал «Экспресс».


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