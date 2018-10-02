Пензенец пожаловался на дорогу на ул. Пилотной, сравнив ее с прифронтовой

Житель улицы Пилотной в Пензе просит решить проблему с плохой дорогой: по его словам, она похожа на прифронтовую. Об этом пензенец написал в « Жалобную книгу » информагентства.

«Жители этой улицы не раз обращались к местным властям с просьбой решить вопрос с нашей дорогой (она похожа на прифронтовую, проехать и пройти по ней проблематично). Я живу на этой улице уже 18 лет, и все эти годы дорога не ремонтировалась», — сообщил он.

По словам горожанина, ранее СМИ уже освещали эту проблему. Вскоре ямы засыпали глиной, однако это лишь усугубило положение дел.

«Превратившись в грязь, она сделала дорогу не проходимой в дождь. Но проблема с ямами не была решена», — пояснил он.

Чтобы разобраться в ситуации, ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию.