В городах России разместят системы противоракетной обороны

В России внедрят систему нестратегической противоракетной обороны (НПРО). Об этом сообщили « Известиям » в Минобороны. Новая разработка позволит прикрывать города и любые социально значимые объекты.

Отличием систем НПРО станет возможность их оперативного размещения по всей стране на грузовых автомобилях. В настоящее время противоракетная оборона государства осуществляется за счет возведения капитальных строений, бункеров и установки противоракет в подземных шахтах.

Назначение НПРО — перехват баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью до нескольких сотен километров.

Эксперты отмечают, что в настоящее время их становится все больше. При этом они отличаются высокой точностью и находятся на вооружении не только государств, но и негосударственных формирований.