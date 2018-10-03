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В городах России разместят системы противоракетной обороны

3 октября в 09:15 226 просмотров
(НПРО). Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны. Новая разработка позволит прикрывать города и любые социально значимые объекты.

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В России внедрят систему нестратегической противоракетной обороны (НПРО). Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны. Новая разработка позволит прикрывать города и любые социально значимые объекты.

Отличием систем НПРО станет возможность их оперативного размещения по всей стране на грузовых автомобилях. В настоящее время противоракетная оборона государства осуществляется за счет возведения капитальных строений, бункеров и установки противоракет в подземных шахтах.

Назначение НПРО — перехват баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью до нескольких сотен километров.

Эксперты отмечают, что в настоящее время их становится все больше. При этом они отличаются высокой точностью и находятся на вооружении не только государств, но и негосударственных формирований.


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