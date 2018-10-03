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В Пензе отчисленная студентка с помощью прокуратуры восстановилась в училище

3 октября в 09:34 522 просмотра
, которая приехала из города Мурманска. Прокуратура провела проверку по данному факту.

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В Пензе отчислили студентку училища олимпийского резерва, которая приехала из города Мурманска. Прокуратура провела проверку по данному факту.

Поводом для проверки послужило обращение родителей девушки. В результате выяснилось, что студентка без уважительной причины не пришла на сдачу двух экзаменов в декабре 2017 года. Руководство учебного учреждения предоставляло ей возможность устранить академическую задолженность — в декабре 2017-го и январе 2018-го. Однако девушка так и не явилась, поэтому 16 января ее отчислили.

Проверка показала, что студентка не знала, когда и где она может закрыть задолженность. Местом для сдачи экзаменов являлась другая образовательная организация. А это является нарушением, то есть, то, что девушка не пришла на экзамен, который был проведен не по месту обучения, не может служить поводом для отчисления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Помимо этого, день, когда вышел приказ об отчислении, и день сдачи экзамена совпадали.

В связи с этим прокурор принес протест на приказ об отчислении обучающейся. Девушка вновь является студенткой, родителям сообщили о графике устранения задолженностей.


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