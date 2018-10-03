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В Личном кабинете «ТНС энерго Пенза» можно управлять несколькими счетами

3 октября в 09:47 186 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» — постоянно совершенствует способы взаимодействия с компанией, стремясь сделать этот процесс еще более удобным для клиентов.

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области — ООО «ТНС энерго Пенза» — постоянно совершенствует способы взаимодействия с компанией, стремясь сделать этот процесс еще более удобным для клиентов.

Так, с 1 октября в Личном кабинете для частных клиентов появилась новая функция — возможность подключения дополнительных лицевых счетов. Благодаря нововведению потребители, в собственности которых находятся несколько жилых помещений, могут управлять всеми лицевыми счетами из одного Личного кабинета. После внесения данных в разделе «Мои лицевые счета» отпадет необходимость дополнительной авторизации при переключении между счетами, как это было ранее.

Добавлять под управление можно только счета, которые уже зарегистрированы в Личном кабинете. Всего к одному кабинету можно привязать не более 10 счетов.

Личный кабинет дает потребителям возможность получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза» удаленно. Клиенты могут быстро и без комиссии оплачивать счета за электроэнергию, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.

Зарегистрировать Личный кабинет можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru либо направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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