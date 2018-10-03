Ученые нашли в овощах и фруктах вещество, продлевающее жизнь

Как сообщает Life.ru со ссылкой на портал EurekAlert!, с возрастом в организме человека происходит процесс клеточного старения и накопления поврежденных клеток. Иммунная система отвечает за очищение от них, однако со временем эффективность снижается, а также ухудшается состояние тканей в теле.
Ученые провели эксперимент на стареющих мышах с применением масс-цитометрии и выяснили, что физетин уменьшает уровень поврежденных клеток. Специалисты сделали вывод что с помощью этого вещества можно продлить продолжительность здорового периода, когда организм находится в хорошем состоянии, даже в конце жизни.