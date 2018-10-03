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Ученые нашли в овощах и фруктах вещество, продлевающее жизнь

3 октября в 10:02 414 просмотров
, что природное вещество физетин, которое содержится во многих фруктах и овощах, положительно воздействует на продолжительность жизни человека и его здоровье.

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Сотрудники Университета Миннесоты и клиники Майо в США выяснили, что природное вещество физетин, которое содержится во многих фруктах и овощах, положительно воздействует на продолжительность жизни человека и его здоровье.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на портал EurekAlert!, с возрастом в организме человека происходит процесс клеточного старения и накопления поврежденных клеток. Иммунная система отвечает за очищение от них, однако со временем эффективность снижается, а также ухудшается состояние тканей в теле.

Ученые провели эксперимент на стареющих мышах с применением масс-цитометрии и выяснили, что физетин уменьшает уровень поврежденных клеток. Специалисты сделали вывод что с помощью этого вещества можно продлить продолжительность здорового периода, когда организм находится в хорошем состоянии, даже в конце жизни.


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