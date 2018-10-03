Воспитанники трех детсадов сдали нормы ГТО в школе им. Лермонтова (видео)

В День воспитателя и всех дошкольных работников воспитанники подготовительных групп сдавали нормы ГТО.



«В этой школе — замечательные условия: большие, просторные, светлые залы. Нам и нашим детям очень нравится заниматься здесь, тем более, сдавать ГТО», — отметила воспитатель детсада «Росток» Антонина Казакова.



На праздник пришли родители. Они активно поддерживали своих детей, подбадривали во время упражнений.



«Я пришла поддержать внучку. Мне очень нравится это мероприятие. Надеюсь, это укрепит дух ребятишек, они будут любить спорт и заниматься им», — поделилась жительница Спутника Марина Журавлева.



Дети прыгали в длину, отжимались, выполняли поднятия корпуса, делали упражнения на гибкость, бросали мяч в мишень. Последним обязательным упражнением стал забег на 1000 метров. В завершение мероприятия все малыши получили сертификат участника.



Также в этот день наградили восемь первоклассников, которые в прошлом году показали отличные результаты при сдаче норм ГТО. Большинство из них занимаются спортом в кружках и секциях, работающих в Городе Спутнике. И это неудивительно: в микрорайоне созданы отличные условия для развития детей. Открыта школа плавания, действует секция водного поло, опытные тренеры обучают детей различным единоборствам, танцам, скалолазанию и верховой езде.



«Результаты есть. Я надеюсь, что детские сады приучат ребят к здоровому образу жизни, и в дальнейшем они будут стремиться к медалям и другим спортивным победам», — подытожила заведующая детским садом «Спутник» Алсу Алюшева.



Город Спутник строится таким образом, чтобы вести здоровый образ жизни мог каждый. Здесь регулярно занимаются любители скандинавской ходьбы, тренируются легкоатлеты, борцы, пловцы. Вариантов много, выбирайте любой. Укрепляйте тело и дух и радуйтесь каждому дню жизни в Городе Спутнике.