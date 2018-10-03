В Пензу приедет Александр Малинин
«Пензастрой» сегодня. Чего ждать в ближайшей перспективе?
Отзыв на книгу «Посмотри на меня»
Читателям «Пенза-Пресс» подарят билеты на матчи КХЛ
Вам будет интересно
Наши новости
Из Пензенской области переехало более 20 тысяч человек
Мэр Пензы проверил отопление в школах и детсадах города
В домах на ул. Чкалова включили отопление
Житель Белинского района задолжал дочери более 250 тысяч рублей
В Пензенской области экспорт продуктов за рубеж увеличился на 73,4%
Виктор Кувайцев объявил октябрь особым месяцем в жизни Пензы
В Личном кабинете «ТНС энерго Пенза» можно управлять несколькими счетами
«МегаФон» и Mail.Ru Group представили «Деловое облако» для бизнесменов
Факты — в цифрах. На 62% выросла смертность от болезней нервной системы
В Нижнеломовском районе МЧСники прошли учения по отработке массового ДТП

Воспитанники трех детсадов сдали нормы ГТО в школе им. Лермонтова (видео)

3 октября в 10:25 174 просмотра

27 сентября в школе имени М. Ю. Лермонтова собрались воспитанники трех детских садов Города Спутника. Здесь устроили настоящий праздник спорта.

В День воспитателя и всех дошкольных работников воспитанники подготовительных групп сдавали нормы ГТО.

«В этой школе — замечательные условия: большие, просторные, светлые залы. Нам и нашим детям очень нравится заниматься здесь, тем более, сдавать ГТО», — отметила воспитатель детсада «Росток» Антонина Казакова.

На праздник пришли родители. Они активно поддерживали своих детей, подбадривали во время упражнений.

«Я пришла поддержать внучку. Мне очень нравится это мероприятие. Надеюсь, это укрепит дух ребятишек, они будут любить спорт и заниматься им», — поделилась жительница Спутника Марина Журавлева.

Дети прыгали в длину, отжимались, выполняли поднятия корпуса, делали упражнения на гибкость, бросали мяч в мишень. Последним обязательным упражнением стал забег на 1000 метров. В завершение мероприятия все малыши получили сертификат участника.

Также в этот день наградили восемь первоклассников, которые в прошлом году показали отличные результаты при сдаче норм ГТО. Большинство из них занимаются спортом в кружках и секциях, работающих в Городе Спутнике. И это неудивительно: в микрорайоне созданы отличные условия для развития детей. Открыта школа плавания, действует секция водного поло, опытные тренеры обучают детей различным единоборствам, танцам, скалолазанию и верховой езде.

«Результаты есть. Я надеюсь, что детские сады приучат ребят к здоровому образу жизни, и в дальнейшем они будут стремиться к медалям и другим спортивным победам», — подытожила заведующая детским садом «Спутник» Алсу Алюшева.

Город Спутник строится таким образом, чтобы вести здоровый образ жизни мог каждый. Здесь регулярно занимаются любители скандинавской ходьбы, тренируются легкоатлеты, борцы, пловцы. Вариантов много, выбирайте любой. Укрепляйте тело и дух и радуйтесь каждому дню жизни в Городе Спутнике.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...