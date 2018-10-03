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Решения в многоквартирных домах будут принимать не менее 10 жильцов

3 октября в 10:39 196 просмотров
Известия» ознакомились с соответствующими поправками к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», которые одобрил Минстрой.

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Решения на собраниях жильцов многоквартирных домов будут принимать не менее 10 делегатов. «Известия» ознакомились с соответствующими поправками к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», которые одобрил Минстрой.

Отмечается, что новая мера необходима для того, чтобы исключить возможность принятия решения одним участником за всех остальных собственников квартир.

Изменения коснутся и срока полномочий делегатов. Они будут избираться на два года с автоматической пролонгацией на тот же период, при условии согласия остальных жильцов. В выборах представителей будут участвовать собственники квартир, расположенных на одном, двух или трех соседних этажах в одном подъезде. Результаты голосования будут засчитываться только в случае участия в нем владельцев, обладающих более чем 50% голосов.

В случае утраты доверия к делегату граждане смогут самостоятельно озвучить свою позицию на собрании. При этом количество их голосов будет равняться площади принадлежащих им жилых и нежилых помещений.

В июле Госдума приняла документ, согласно которому решение оперативных вопросов было возложено на делегатов. Глобальные вопросы по-прежнему обсуждаются на традиционных собраниях собственников.


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