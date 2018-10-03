Tele2 обеспечит связью Союз журналистов России

Членам союза теперь будет доступна связь оператора на выгодных корпоративных условиях в разных регионах России. Tele2 успешно работает в бизнес-сегменте, и его клиентами уже являются такие компании, как «Аэрофлот», Uber, «Яндекс-Такси», банк ВТБ, банк «Россия», Транскапиталбанк, ЦИАН, Ericsson, «Вкусвилл» и другие.

Бизнес-клиентам предоставляется не только качественная мобильная связь, но и доступ к своей digital-экосистеме на базе мобильных услуг. Уникальные партнерские сервисы созданы в сотрудничестве c лидерами в разных областях и привносят комфорт в ежедневную жизнь клиентов. Например, абоненты Tele2 могут оплачивать с мобильного телефона парковку, делать интернет-покупки, оплачивать взносы по кредиту, переводить деньги на банковские карты и пользоваться партнерскими предложениями.

Союз журналистов России является одной из крупнейших профорганизаций в Европе. Он принимает участие в законотворческой деятельности, защищает права и интересы журналистов, сотрудничает с международными профессиональными организациями и способствует развитию профильного профессионального образования. Союз объединяет около 100 тыс. человек и 82 региональные организации.

«Число корпоративных клиентов Tele2 постоянно пополняется компаниями с сильным брендом, а в скором времени мы будем обслуживать одну из самых авторитетных общественных организаций России. Нам важно завоевать расположение новых клиентов. Уровень удовлетворенности наших абонентов в бизнес-сегменте составляет 81%. Независимые исследования показывают, что это лучший результат в отрасли. Клиентам нравятся высокое качество голосовой связи и скоростного интернета, доступные цены и простота услуг Tele2. Помимо этого, наши абоненты могут пользоваться инновационными сервисами на стыке телекома и других отраслей. Эти услуги упрощают рутинные процессы и улучшают качество жизни клиентов Tele2», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.

«Расширение преференций и льгот для членов Союза журналистов России — одна из приоритетных задач нашей организации. В наш цифровой век очень важно в любое время «быть на связи», то есть иметь постоянный и комфортный доступ к неотъемлемым составляющим профессии — телефону, интернету, мессенджерам, другим техническим средствам, без которых в наше время просто невозможно обойтись. Соглашение с Tele2 стало для нас важным шагом на пути развития системы привилегий для членов Союза журналистов России. Мы не случайно выбрали Tele2 в качестве партнера — эта компания предлагает, помимо услуг связи, целый набор цифровых услуг, которые особенно востребованы журналистами», — считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.