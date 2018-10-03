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Виктор Кувайцев объявил октябрь особым месяцем в жизни Пензы

3 октября в 10:48 250 просмотров
постановление, которое определяет октябрь месяцем благоустройства города.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление, которое определяет октябрь месяцем благоустройства города.

За 31 день всем коммунальным службам, муниципальным и частным организациям нужно привести в порядок территории, фасады зданий, остановки, скамейки и урны.

Управляющие компании должны не забывать про необходимость вывозить собранный мусор с закрепленных территорий.

Администрация и ответственные службы будут контролировать ход работ. Городской департамент ЖКХ должен следить за ходом устранения разрытий и восстановления дорожного полотна после коммунальных аварий. Мусор на полигоне в это время будут размещать бесплатно.

20 октября в Пензе запланирован большой субботник (0+).


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