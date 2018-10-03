Ученые оценили риск развития тяжелых неврологических заболеваний (деменции, инсульта и болезни Паркинсона) у мужчин и женщин старше 45 лет, сообщает «Мир-24».

Исследование проходило 26 лет, в нем приняли участие 12 тысяч человек. Проверка состояния здоровья добровольцев проводилась каждые четыре года для выявления признаков различных заболеваний.

За время эксперимента умер 5 291 человек, у 2 031 из них перед этим обнаружили неврологическое заболевание.

Кроме того, у 1 489 людей диагностировали деменцию, у 263 — болезнь Паркинсона, 1 285 человек перенесли инсульт.

Исходя из этих данных, ученые подсчитали, что риск получить неврологическое заболевание после 45 лет для женщин составляет 48%, для мужчин — 36%.

Представительницы прекрасного пола оказались больше подвержены деменции (25,9% против 13,7% у мужчин), но мужчины чаще страдают от инсультов в раннем возрасте.

У всех, кому ставили неврологические диагнозы, наблюдались гипертония, повышенный уровень холестерина, диабет второго типа, проблемы с сердечным ритмом. Ученые сочли эти факторы возможными предпосылками развития более серьезных заболеваний.