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Мэр Пензы проверил отопление в школах и детсадах города

3 октября в 12:41 100 просмотров
, дали ли тепло в образовательных учреждениях Пензы.

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3 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, дали ли тепло в образовательных учреждениях Пензы.

В первую очередь, глава администрации поехал в школу-интернат № 1 с круглосуточным пребыванием детей, расположенный на пр. Победы. По словам руководства учреждения, тепло дали в ночь на 3 октября. Сейчас температура воздуха в помещениях соответствует нормам.

Виктор Кувайцев осмотрел шесть спальных комнат для воспитанников интерната, пищеблок, зашел в классы, побеседовал с учениками и убедился, что благодаря горячим батареям в здании находиться комфортно, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также 3 октября теплоснабжение включили в школе № 63. Сегодня предполагается подать тепло в детский сад № 141, и в целом из 229 объектов вопросы останутся лишь по двум учреждениям допобразования.

«Ситуацию держите на контроле. Несмотря на то, что сегодня все школы и детские сады будут с теплом, никто не застрахован от прорывов на сетях», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_temperaturnyy_rezhim_v_obrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh/

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