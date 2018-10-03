Мэр Пензы проверил отопление в школах и детсадах города

В первую очередь, глава администрации поехал в школу-интернат № 1 с круглосуточным пребыванием детей, расположенный на пр. Победы. По словам руководства учреждения, тепло дали в ночь на 3 октября. Сейчас температура воздуха в помещениях соответствует нормам.

Виктор Кувайцев осмотрел шесть спальных комнат для воспитанников интерната, пищеблок, зашел в классы, побеседовал с учениками и убедился, что благодаря горячим батареям в здании находиться комфортно, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также 3 октября теплоснабжение включили в школе № 63. Сегодня предполагается подать тепло в детский сад № 141, и в целом из 229 объектов вопросы останутся лишь по двум учреждениям допобразования.

«Ситуацию держите на контроле. Несмотря на то, что сегодня все школы и детские сады будут с теплом, никто не застрахован от прорывов на сетях», — подчеркнул Виктор Кувайцев.