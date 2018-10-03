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Россиян ждут 10-дневный отдых на Новый год и 9 выходных в мае

3 октября в 13:07 252 просмотра
, в мае предстоит отдыхать дважды по несколько дней.

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Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2019 году. На Новый год россиян ждут 10-дневные каникулы, в мае предстоит отдыхать дважды по несколько дней.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Согласно документу, 5 и 6 января (суббота и воскресенье), а также 23 февраля (суббота) перенесутся на 2, 3 и 10 мая.

Новогодние каникулы будут длиться с 30 декабря по 8 января, на День защитника отечества россияне отдохнут 23 и 24 февраля, на Международный женский день — с 8 по 10 марта. В мае выходными станут 1−5 числа, а также 9−12.

На День России, 12 июня, будет один выходной, а на День народного единства — три, со 2 по 4 ноября.


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