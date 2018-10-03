Анализ результатов прошлого учебного года показал, что подготовка пензенских школьников по основным учебным предметам школьной программы выше среднероссийского на 2−3%. За последние три года немного ухудшились результаты по русскому языку и улучшились по математике, по остальным дисциплинам они стабильны.

«Основное внимание при выполнении ВПР в 2018—2019 учебном году будет уделено обеспечению объективности результатов. По итогам прошедшего учебного года в 19 школах и филиалах области (4,6% от общего числа) отмечены признаки необъективности. Во избежание этого в каждой школе региона разработан специальный план мероприятий по подготовке к ВПР всех участников образовательного процесса», — отметил начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Весной 2019 года проверочные работы напишут более 50 тысяч пензенских школьников 4, 5, 6,7, 8 и 11 классов. В каждой аудитории теперь будет находиться наблюдатель из числа родителей.