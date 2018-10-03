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Уровень подготовки пензенских школьников — на 2−3% выше среднероссийского

3 октября в 13:57 202 просмотра
(ВПР).

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В сентябре во всех школах Пензенской области подвели итоги проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Анализ результатов прошлого учебного года показал, что подготовка пензенских школьников по основным учебным предметам школьной программы выше среднероссийского на 2−3%. За последние три года немного ухудшились результаты по русскому языку и улучшились по математике, по остальным дисциплинам они стабильны.

«Основное внимание при выполнении ВПР в 2018—2019 учебном году будет уделено обеспечению объективности результатов. По итогам прошедшего учебного года в 19 школах и филиалах области (4,6% от общего числа) отмечены признаки необъективности. Во избежание этого в каждой школе региона разработан специальный план мероприятий по подготовке к ВПР всех участников образовательного процесса», — отметил начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Весной 2019 года проверочные работы напишут более 50 тысяч пензенских школьников 4, 5, 6,7, 8 и 11 классов. В каждой аудитории теперь будет находиться наблюдатель из числа родителей.


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