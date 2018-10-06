В Пензе обнародовали данные об инвестициях в социально важные объекты

Правительство Пензенской области опубликовало данные о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства и капремонта региональной собственности. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало, на какие здания направят больше всего денег.

Согласно опубликованному документу, самыми дорогими для областной казны в этом году станут строительство хирургического корпуса в Кузнецке — 150 млн руб. и реконструкция центра культурного развития «На Ленинградской», это бывший Дом офицеров, — 100 млн руб. Еще в 90 млн обойдется приобретение здания в мкр. № 3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

Ряд объектов финансируется из бюджетов двух уровней — федерального и регионального. Речь идет о промышленном парке «Кижеватово» (305 млн федеральных и 50,4 млн руб. областных денег), новом корпусе ГКУ «ОСРЦ для несовершеннолетних» в селе Кичкилейка (80,4 и 15,3 млн соответственно), индустриальном парке «Сердобский» (44,2 и 2,4 млн руб.)

На все объекты в 2018 году направят 976,7 млн руб: 547,1 — из областного бюджета, из федерального — 429,6 млн. Как распределятся инвестиции, можно посмотреть на диаграмме.

Самые крупные суммы направляются на объекты частями. Так, с января по август на центр «На Ленинградской» поступило 39,7 млн руб., что составляет 13,9% от годового плана, а на парк «Кижеватово» — 5 млн из бюджета региона (1,4%), на корпус в Кичкилейке — 15%, на хирургический корпус с Кузнецке — 19,5%. А вот на строительство индустриального парка «Сердобский» поступило уже 89,1% запланированных на год средств: 2,3 млн областных и 39,2 млн — федеральных.

Напомним, строительству социально значимых объектов в регионе уделяется большое внимание. Область старается участвовать во всех федеральных программах по возведению и ремонту учреждений культуры, здравоохранения и образования.