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Пензенских бизнесменов ждут на агровыставке в Крыму

3 октября в 16:25 108 просмотров
«AgroTrade Crimea» (0+), которая пройдет с 8 по 10 февраля в Симферополе.

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Пензенских бизнесменов приглашают принять участие в сельскохозяйственной выставке «AgroTrade Crimea» (0+), которая пройдет с 8 по 10 февраля в Симферополе.

На площадке будет организовано деловое сотрудничество между производителями и переработчиками агропродукции, трейдерами, инвесторами, государственными органами, научно-исследовательскими учреждениями, поставщиками сельхозтехники, кредитно-финансовыми институтами, независимыми экспертами и консультантами в аграрной сфере, сообщает пресс-центр облправительства.

На выставке поднимут актуальные вопросы развития сельского хозяйства: господдержки, стимулирования экспорта, льготного кредитования и страхования агропредприятий, защиты растений и инноваций земледелия, развития аквакультур и рыболовства, механизации в сфере виноградарства и виноделия.

Основные тематические разделы выставки: сельскохозяйственная техника, запчасти и оборудование; растениеводство и агрохимия; продовольственная промышленность; ветеринария, животноводство, птицеводство; сервис и услуги в аграрном секторе; зоосфера.

Узнать подробнее о выставке и зарегистрироваться можно по ссылке.


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