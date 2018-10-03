Ученые узнали, как влияет на организм полный отказ от алкоголя на месяц

Ученые из Университетского колледжа Лондона взвесили все «за» и «против» отказа от алкоголя, проанализировав состояние организма человека, месяц воздерживавшегося от спиртного.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал BBC, 26 волонтеров поделили на две группы. Первая употребляла алкоголь в обычном режиме, вторая — полностью от него отказалась на месяц. Перед началом эксперимента и после него все участники прошли полное медицинское обследование.

Выяснилось, что те, кто воздерживался от спиртного, улучшили свои анализы: у них снизился вес и процент жировой ткани печени, повысились качество сна и концентрация внимания.

Исследователи проанализировали также долгосрочность эффекта отказа от алкоголя. Через три недели после завершения эксперимента, когда все участники вернулись к привычному ритму жизни, выяснился еще один нюанс. Те, кто в повседневной жизни пил немного, вернулись к прежним показателям, а те, кто склонен был «перебрать», после месяца воздержания обращались к бутылке реже на 70%.