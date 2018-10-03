Пензенцы отправятся на слет поисковых отрядов в Оренбург

В состав делегации вошли 20 бойцов отряда «Поиск-Вездеход», ученики школ, студенты колледжей и вузов.
Для участников слета подготовили насыщенную программу: церемонию возложения цветов к Вечному огню, работу выставки-экспозиции поисковых отрядов Приволжского федерального округа и конкурсы, сообщает пресс-центр облправительства.
Поисковики будут соревноваться в восьми дисциплинах: ориентирование и топография, военная археология, архивно-поисковая деятельность, оказание первой медпомощи, военно-историческая викторина, вооружение, обмундирование и техника безопасности. Также команды представят свои находки с полей сражений Великой Отечественной войны и представят свои отряды.
Окружной слет проводится в пятый раз. В 2016 году мероприятие проходило в Пензе.