Курсы доллара и евро выросли

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 4 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,2221 руб. до 65,4244 руб., курс евро — с 75,2272 руб. до 75,7353 руб.

Золото будет стоить 2 531,49 рублей за грамм, серебро — 30,99, платина — 1 743,75, палладий — 2 208,61 руб./гр.