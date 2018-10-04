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В Пензе школьникам и студентам устроили литературный квест (видео)

4 октября в 09:21 34 просмотра
«Книги на все времена» (6+). Там на протяжении десяти дней будут проходить квесты, литературные часы, интеллектуальные дуэли и многое другое. Завершит программу декады поэтический флешмоб.

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Юные пензенцы выйдут за рамки школьной программы. В пензенской областной библиотеке для детей и юношества стартовала Декада русской классики «Книги на все времена» (6+). Там на протяжении десяти дней будут проходить квесты, литературные часы, интеллектуальные дуэли и многое другое. Завершит программу декады поэтический флешмоб.

Как не надо сдавать экзамен по русской литературе, студенты многопрофильного колледжа ПГУ узнали в областной библиотеке для детей и юношества. Они стали первыми гостями в рамках Декады русской классики. По словам сотрудников, большинство ребят знают лишь то, чему учат на школьных уроках, поэтому здесь им стараются больше рассказать о писателях и поэтах.

«Называют, как правило, Пушкина, Толстого и так далее, то, что в рамках школьной программы. Произведения — также из школьной программы. Чуть подальше уже возникает ступор. Также наблюдается невнимательное чтение текстов. Мы проводили квест по Булгакову «Мастер и Маргарита». Важные детали произведения ускользают от их внимания», — отметила заместитель директора Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

В 2018 году Декада русской классики проводится уже в четвертый раз. В течении десяти дней школьников и студентов ждут не только теоретические занятия. Им предстоит принять участие в квестах, интеллектуальных дуэлях и флешмобах. Так, студентам многопрофильного колледжа по фрагментам биографии должны были узнать Николая Лескова.

Также сотрудники библиотеки побывают в школах № 32 и № 68, где проведут занятия со старшеклассниками. Кроме того, пройдет фотоконкурс «Застигнутые за чтением», в библиотеке будут работать фотозона и интерактивное пространство. Завершится Декада русской классики 12 октября, сообщает телеканал «Экспресс».


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