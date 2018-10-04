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В Пензенской области за неделю ОРВИ заболели более 2000 человек

4 октября в 09:53 302 просмотра
, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области — ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 2086 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 33,2−70,7%. Гриппом никто не болел. Удельный вес детей в общей структуре заболевших — 37,9%.

«В Пензе в течение 39 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 983 случая; показатель — 188,6 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе управления.

В 2018 году планируют привить от гриппа 706400 человек.


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