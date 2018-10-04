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«Единая Россия» предлагает сохранить субсидии на благоустройство дворов и малых городов

4 октября в 10:09 180 просмотров
«Единая Россия» предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидий регионам, предусмотрев возможность их использования на благоустройство дворов и всех населенных пунктов от тысячи человек.

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«Единая Россия» предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидий регионам, предусмотрев возможность их использования на благоустройство дворов и всех населенных пунктов от тысячи человек.

Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Как нам известно, из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники», — сказал он, но отметил, что муниципалитеты за счет своих средств обязательства по благоустройству исполнить не смогут.

В связи с этим партия предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидии.

Председатель партии, глава кабмина Дмитрий Медведев, в свою очередь, сказал, что особое внимание надо обратить на малые населенные пункты.

Также участники совещания обсудили реконструкцию спортзалов в сельских школах, бассейнов, ФОКов, детализацию проекта «Чистая страна».


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