Tele2 выяснила музыкальные предпочтения пензенцев

Рейтинг самых популярных композиций возглавил трек «Цвет настроения синий» в исполнении Филиппа Киркорова. На втором месте — песня «Обещай» от ANIVAR, на третьем — «ДНК» от Джигана и Артема Качера. В топ-5 также вошли группа RASAс хитом «Под фонарем» и Cygoс треком PandaE.

Абонентам Tele2 доступны десятки тысяч мелодий в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу «Гудок» составляет 2,5 рубля в сутки. Пользователи сервиса могут создавать плейлисты, настраивать время и день недели проигрывания, обмениваться треками с друзьями.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зайти в голосовое меню, набрав короткий номер 0550, или посетить сайт gudok.tele2.ru. Каталог мелодий постоянно обновляется.

«Гудок» — один из самых популярных дополнительных сервисов, сегодня все больше абонентов Tele2 в Черноземье выбирают его с целью подчеркнуть свою индивидуальность. К тому же услугаочень удобна в использовании — заменить скучные гудки на любимый трек можно за несколько минут с помощью короткого номера или личного кабинета. Меломаны также могут подключить опцию «Гудок дня» и ежедневно радовать своих друзей новой мелодией", — отметил коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Абонентам Tele2 доступны различные дополнительные опции. Например, «Свой гудок» позволяет установить любой звуковой файл с компьютера абонента, а с помощью опции «Скопируй» пользователи могут копировать понравившиеся мелодии у другого клиента Tele2.

Для тех, кто хочет разнообразить время ожидания соединения с вызываемым абонентом, доступна новая услуга «Tele2 Радио». Она позволяет прослушивать музыку и прогноз погоды, а также первым узнавать о специальных предложениях Tele2 вместо гудков при исходящих вызовах. Опция «Tele2 Радио» предоставляется бесплатно и доступна только при нахождении в зоне действия сети Tele2 домашнего региона.

Возрастные ограничения на все сервисы — 16+.