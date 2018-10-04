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Школы Пензенской области получили дополнительные деньги на ремонт

4 октября в 11:02 250 просмотров

В правительстве Пензенской области сообщили о ходе капитального ремонта школ в районах.

По данным пресс-центр облправительства, на эти цели в 2018 году муниципальным образованиям было выделено 161 млн рублей субсидий. Аукционы состоялись в 30 муниципальных образованиях, заключены 32 контракта, работы завершили по 31. Пока ремонт продолжается в Кузнецке.

Дополнительный отбор провели в июне, субсидии выделили 12 муниципальным образованиям: Башмаковскому, Кузнецкому, Спасскому, Сердобскому, Нижнеломовскому, Мокшанскому, Пензенскому, Наровчатскому, Камешкирскому, Тамалинскому, Каменскому районам, г. Кузнецку. В 10 работы еще ведутся, в Башмаковском и Мокшанском районах они завершены.

В сентябре состоялся второй дополнительный отбор, деньги получили Пензенский, Колышлейский, Сосновоборский, Лунинский, Нижнеломовский районы.

«Все строительно-монтажные работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и находятся на контроле министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», — подчеркнули в пресс-центре.


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