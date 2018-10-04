По данным аналитиков, рейтинг региона остался на том же уровне, что и в августе, — 7,8.
В числе позитивных событий, произошедших в регионе, эксперты «Петербургской политики» назвали:
— запуск с участием губернатора Ивана Белозерцева новой бумагоделательной машины на российско-немецком предприятии «Маяк-Техноцелл»;
— принятие законопроекта о сохранении льгот для предпенсионеров;
— распоряжение губернатора о создании на базе больницы № 6 второго в регионе специализированного центра сосудистых заболеваний;
— запуск сахарных завода и комбината;
— седьмое место в рейтинге регионов по приверженности к здоровому образу жизни.