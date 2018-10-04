Пензенская область сохранила позиции в группе регионов с высокой устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика» за сентябрь.

По данным аналитиков, рейтинг региона остался на том же уровне, что и в августе, — 7,8.

В числе позитивных событий, произошедших в регионе, эксперты «Петербургской политики» назвали:

— запуск с участием губернатора Ивана Белозерцева новой бумагоделательной машины на российско-немецком предприятии «Маяк-Техноцелл»;

— принятие законопроекта о сохранении льгот для предпенсионеров;

— распоряжение губернатора о создании на базе больницы № 6 второго в регионе специализированного центра сосудистых заболеваний;

— запуск сахарных завода и комбината;

— седьмое место в рейтинге регионов по приверженности к здоровому образу жизни.