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Пензенская область — в числе регионов с высокой устойчивостью

4 октября в 11:35 170 просмотров
«Петербургская политика» за сентябрь.

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Пензенская область сохранила позиции в группе регионов с высокой устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика» за сентябрь.

По данным аналитиков, рейтинг региона остался на том же уровне, что и в августе, — 7,8.

В числе позитивных событий, произошедших в регионе, эксперты «Петербургской политики» назвали:

— запуск с участием губернатора Ивана Белозерцева новой бумагоделательной машины на российско-немецком предприятии «Маяк-Техноцелл»;

— принятие законопроекта о сохранении льгот для предпенсионеров;

— распоряжение губернатора о создании на базе больницы № 6 второго в регионе специализированного центра сосудистых заболеваний;

— запуск сахарных завода и комбината;

— седьмое место в рейтинге регионов по приверженности к здоровому образу жизни.


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