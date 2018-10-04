Главным пензенским следователем станет уроженец Удмуртии

По его словам, указ о назначении Дмитрия Матушкина подписал президент.
В пресс-службе регионального СУ СКР эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«На данный момент обязанности начальника управления исполняет Владимир Фомин», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР Татьяна Махницкая.
Дмитрий Михайлович Матушкин родился в 1971 году в Удмуртии. Начал службу в органах прокуратуры с 1992 года. До назначения в пензенское СУ СКР занимал пост первого заместителя руководителя следственного управления по Удмуртской Республике.