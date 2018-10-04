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Главным пензенским следователем станет уроженец Удмуртии

4 октября в 11:55 322 просмотра

Руководителем следственного управления СКР по Пензенской области станет Дмитрий Матушкин. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил информированный источник.

По его словам, указ о назначении Дмитрия Матушкина подписал президент.

В пресс-службе регионального СУ СКР эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«На данный момент обязанности начальника управления исполняет Владимир Фомин», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР Татьяна Махницкая.

Дмитрий Михайлович Матушкин родился в 1971 году в Удмуртии. Начал службу в органах прокуратуры с 1992 года. До назначения в пензенское СУ СКР занимал пост первого заместителя руководителя следственного управления по Удмуртской Республике.

Фотография: http://udm.sledcom.ru/about/head/item/851456/

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