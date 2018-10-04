Пензенской больнице № 6 выделят 100 млн руб

На укрепление материально-технической базы клинической больницы № 6 им. Захарьина дополнительно направят 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 4 октября.

«Самое дорогое, что есть у человека — это его жизнь. На протяжении сорока лет в клинической больнице № 6 имени Захарьина спасают жизни людей. Нам надо повышать уровень подготовки медицинского персонала первичного звена медпомощи, в первую очередь в районных больницах, приобретать современное оборудование, обучать работе специалистов, совершенствуя методы диагностики», — отметил Иван Белозерцев на конференции «Сурская осень».

Глава региона также обратил внимание на качество проведения диспансеризации населения, необходимость выявления заболеваний на ранних стадиях. Так, в области создается второй сердечно-сосудистый центр, который будет открыт на базе больницы № 6.

«На следующей неделе планирую посетить данное лечебное учреждение с рабочим визитом. Знаю, что многие отделения нуждаются в ремонте. Я принял решение — 100 миллионов рублей дополнительно, плюсом к планируемому финансированию, будет направлено в 2019 году на укрепление материально-технической базы больницы», — сказал губернатор.

Отличившимся сотрудникам здравоохранения он вручил благодарности, сообщает пресс-центр регионального правительства.