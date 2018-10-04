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Канадцы высоко оценили работу «Дамате»

4 октября в 12:47 100 просмотров
«Дамате» и обсудили сотрудничество.

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Представители канадской компании Hybrid Turkeys — ведущей компании в сфере генетики и птицеводства — оценили производство группы компаний «Дамате» и обсудили сотрудничество.

Делегация, в состав которой вошли исполнительный директор компании Раф Бирен и специалист по техническому сопровождению Дарюс Чесна, посетили площадки выращивания индейки в Нижнеломовском районе и крупнейший в Европе завод по ее убою и переработке. Гости высоко оценили организацию производства, отметили его технологичность.

Представители обеих компаний обсудили вопросы ветеринарного благополучия поголовья индейки, повышение уровня его биозащиты, безопасности продукции. Также участники встречи подвели итоги сотрудничества за 2017−2018 гг и наметили пути его расширения, в частности, в области роботизации, использования генетических достиижений, применения искусственного интеллекта.

«Мы всегда приветствуем посещение объектов «Дамате» нашими зарубежными коллегами, стоящими на острие птицеводческой науки и готовыми поделиться своими взглядами и наработками. Их опыт бесценен с точки зрения критической переоценки того, что и как мы делаем. Современная наука и генетика не стоят на месте, и наша основная задача — выстроить технологию выращивания индейки с учетом ее изменяющихся потребностей, с целью максимальной реализации генетического потенциала птицы и повышения безопасности производимой нами продукции», — отметил директор по птицеводству ГК «Дамате» Эдуард Маилян.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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