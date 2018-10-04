Пензенским спасателям вручили ключи от новой спецтехники

«Возникают разные сложные ситуации — стихийных бедствий, техногенных катастроф, которые угрожают здоровью и жизни наших граждан. Личный состав сил гражданской обороны задачи по спасению людей на территории региона выполняет достойно», — отметил глава региона и поблагодарил сотрудников МЧС за их труд.

Иван Белозерцев также напомнил, что ежегодно увеличивается финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения: в 2015 году — 89,395 млн рублей, в 2018 году — 157,144 млн рублей.

Отличившимся спасателям Иван Белозерцев вручил благодарственные письма и памятные подарки. Но главным презентом для сотрудников МЧС стала новая спецтехника — пожарный и аварийно-спасательный автомобили, спасательное судно на воздушной подушке с прицепом, а также мобильный комплекс, изготовленный на базе ГАЗ-27527, сообщает пресс-центр облправительства.