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Пензенским спасателям вручили ключи от новой спецтехники

4 октября в 13:06 90 просмотров
, посвященном Дню гражданской обороны МЧС России, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил спасателям ключи от новой техники.

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4 октября на мероприятии, посвященном Дню гражданской обороны МЧС России, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил спасателям ключи от новой техники.

«Возникают разные сложные ситуации — стихийных бедствий, техногенных катастроф, которые угрожают здоровью и жизни наших граждан. Личный состав сил гражданской обороны задачи по спасению людей на территории региона выполняет достойно», — отметил глава региона и поблагодарил сотрудников МЧС за их труд.

Иван Белозерцев также напомнил, что ежегодно увеличивается финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения: в 2015 году — 89,395 млн рублей, в 2018 году — 157,144 млн рублей.

Отличившимся спасателям Иван Белозерцев вручил благодарственные письма и памятные подарки. Но главным презентом для сотрудников МЧС стала новая спецтехника — пожарный и аварийно-спасательный автомобили, спасательное судно на воздушной подушке с прицепом, а также мобильный комплекс, изготовленный на базе ГАЗ-27527, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/111750/

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