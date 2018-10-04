Звезда из сериала «Деффчонки» поразила поклонников своей грудью

Российская актриса театра и кино Анастасия Денисова, которая получила известность благодаря участию в сериале «Деффчонки» (16+), опубликовала снимок, на котором предстала в белом платье с невероятным декольте.

«Что может зажечь глаза женщины? Ваши варианты жду в комментариях к этой потрясающей фотографии, которая максимально точно отражает мое самоощущение сейчас», — подписала актриса свой пост на страничке в Instagram.

Подписчики восхитились великолепным видом Денисовой, однако были и те, кто заметил изъяны на снимке. Поводом для обсуждения стала грудь звезды, которая так и норовит выпрыгнуть из платья.

«Хорошее фото отчасти. Грудь, конечно, отфошопили не очень — испортили», — отметила пользователь elvirochka khanova.