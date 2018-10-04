Ученые порекомендовали после конфликта или стрессовой ситуации улучшать настроение объятиями, сообщают «Актуальные Новости». Оказывается, касание даже не слишком близких людей способно снизить кортизол и реактивность сердечно-сосудистой системы.

Специалисты изучили множество более ранних экспериментов, выявивших пользу объятий, однако почти все из них затрагивали лишь женщин и не объясняли разницы между тактильным контактом с любимыми людьми и обычными знакомыми. На эксперимент согласились 404 добровольцев 18−55 лет. 187 женщин и 217 мужчин ежедневно рассказывать о своем настроении.

Две недели респонденты описывали свой день по телефону: были ли у них конфликты, обнимали ли они кого-то, и как это отражалось на эмоциональном состоянии.

Выяснилось, что после ссоры тактильный контакт может снизить уровень стресса. Причем не обязательно обнимать супругов или родственников: подходят и друзья, и даже знакомые. Также объятия понижают уровень психо-эмоциональной нагрузки на следующий день после конфликта. Эксперимент показал, что женщины чаще с кем-то ссорятся и вступают в физический контакт.

Ученым еще предстоит узнать, кому, когда и как чужие прикосновения помогают больше всего.