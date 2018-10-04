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Во время стресса нужно обниматься — ученые

4 октября в 15:38 138 просмотров
, сообщают «Актуальные Новости». Оказывается, касание даже не слишком близких людей способно снизить кортизол и реактивность сердечно-сосудистой системы.

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Ученые порекомендовали после конфликта или стрессовой ситуации улучшать настроение объятиями, сообщают «Актуальные Новости». Оказывается, касание даже не слишком близких людей способно снизить кортизол и реактивность сердечно-сосудистой системы.

Специалисты изучили множество более ранних экспериментов, выявивших пользу объятий, однако почти все из них затрагивали лишь женщин и не объясняли разницы между тактильным контактом с любимыми людьми и обычными знакомыми. На эксперимент согласились 404 добровольцев 18−55 лет. 187 женщин и 217 мужчин ежедневно рассказывать о своем настроении.

Две недели респонденты описывали свой день по телефону: были ли у них конфликты, обнимали ли они кого-то, и как это отражалось на эмоциональном состоянии.

Выяснилось, что после ссоры тактильный контакт может снизить уровень стресса. Причем не обязательно обнимать супругов или родственников: подходят и друзья, и даже знакомые. Также объятия понижают уровень психо-эмоциональной нагрузки на следующий день после конфликта. Эксперимент показал, что женщины чаще с кем-то ссорятся и вступают в физический контакт.

Ученым еще предстоит узнать, кому, когда и как чужие прикосновения помогают больше всего.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2156171/

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