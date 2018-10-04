В Пензе конкурс русского романса будет судить аккомпаниатор Галины Каревой

В Пензе при поддержке Минкультуры пройдет международный конкурс исполнителей русского романса им. Галины Каревой (6+). Его организатор, заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина рассказала ИА «Пенза-Пресс» об именитом жюри и артистах из-за рубежа, которые примут участие в мероприятии.

«Приезжает солидная гвардия — лауреаты международных, всероссийских конкурсов с прекрасными голосами. Приезжают многие со своими концертмейстерами из дальних стран, находят возможность. Потому что имя нашей землячки Галины Каревой всемирно известно, статус конкурса — очень высокий. Мы должны дорожить этим и ценить, что именно в нашем городе происходят такие события. Романс — это дух России», — отметила пензенская певица.

Конкурс состоит из трех туров: первый — отбор участников посредством аудио- и видеопрослушивания, второй — исполнение трех русских романсов в Пензе, третий — выступление еще с тремя композициями. В настоящее время, сообщила Нина Голубина, уже отобрано 20 исполнителей. Судить их будут известные деятели искусства.

«Конкурс — это, прежде всего, авторитетное жюри. В него войдут народный артист РСФСР Константин Плужников, который имеет свою школу современного искусства в Санкт-Петербурге, и Валерий Кроль — личный аккомпаниатор Галины Каревой», — пояснила она.

Победители конкурса получат дипломы и медали лауреата первой, второй и третьей степени, а также памятными призами. Всех участников наградят дипломами, памятными знаками и призами. Лучший концертмейстер также получит диплом, памятный знак и приз.

Лауреаты конкурса смогут выступить на заключительном гала-концерте, который пройдет в здании областной филармонии (6+).