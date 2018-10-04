Иван Белозерцев наградил лучших учителей Пензенской области

«Никакие технологии и методики без сердца учителя, без его труда нельзя реализовать эффективно. Считаю для себя важнейшей задачей поддерживать и развивать систему повышения квалификации учителей, создавать условия для освоения передовых технологий и обмена опытом с лучшими педагогами страны и мира», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона вручил благодарность президента учителю средней школы № 1 рабочего поселка Мокшан Галине Мироновой. Еще 30 педагогов были удостоены почетных званий министерства образования РФ, благодарностей и грамот губернатора.

«Знаю, как сложен труд педагога, не понаслышке. Считаю День учителя и своим праздником тоже», — заключил Иван Белозерцев.

Музыкальным подарком учителям стал концерт известного российского автора-исполнителя Эдуарда Изместьева.