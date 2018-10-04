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Даже небольшие порции спиртного несут больше вреда, чем пользы — ученые

4 октября в 17:43 174 просмотра
, что умеренное употребление алкоголя приносит организму пользу.

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Ученые из университета Вашингтона развеяли миф о том, что умеренное употребление алкоголя приносит организму пользу.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на специалистов, даже небольшие порции спиртного на 20% повысят шансы на раннюю смерть. Этот вывод они сделали на основании результатов трех крупных исследований, посвященных данной теме.

По словам ученых, связь между алкоголем и ранней смертью действительно существует. Если участники испытания выпивали немного алкоголя два-три раза в неделю, то их здоровье действительно несколько улучшалось, однако ежедневное употребление такого же количества спиртного приводило к негативным результатам, сообщает «ФАН».

Исследователи также доказали, что отрицательные эффекты перевешивали благотворное действие алкоголя.


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