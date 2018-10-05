Один из основных недостатков осени — короткие дни. Без солнца возникает критический дефицит витамина D, что приводит к замедлению мыслительных процессов, ломкости ногтей, уставшему цвету лица.

Острый недостаток витамина D приводит к развитию рахита у детей. У взрослых период сезонных простудных заболеваний сопровождается постоянным кашлем, частыми простудами, усталостью и плохим настроением.

О борьбе с недостатком витамина и его роли в организме рассказывает главный внештатный специалист-эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина.

«Витамин D помогает усваиваться фосфору и кальцию, поэтому его прием особенно важен для детей и людей старше 40 лет, когда костная система хрупкая и уязвимая. Он участвует в регулировании уровня глюкозы, расщеплении жирных кислот, понижает аппетит, что уменьшает риски развития ожирения.

В осенне-зимнее время применение витамина D3 снижает заболеваемость гриппом, особенно у школьников. Оказывается, именно низкий уровень витамина D, а не появление вирусов, является важной причиной увеличения заболеваемости!

Доказано, что при дефиците D возрастает вероятность развития сахарного диабета, и, наоборот, при назначении витамина риск появления этого заболевания заметно снижается.

Кроме того, витамин D3 препятствует возникновению рака груди. Также это природный антибиотик, который помогает лейкоцитам в очистке организма от инфекции.

Он помогает нам защищаться от системного повышения давления, к тому же это верный механизм предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин D признан эффективным при лечении псориаза!

Ежедневное количество витамина D, в котором мы нуждаемся, было под вопросом — рекомендации существовали только для младенцев, беременных женщин и пожилых людей. Недавно они были пересмотрены, и теперь всем рекомендуется получать 10 микрограммов витамина в день. Но каждый человек уникален, поэтому это число может незначительно меняться в зависимости от биологических факторов и возможности организма абсорбировать витамин. Поэтому перед тем, как принимать решение о необходимости приема и дозировке, обязательно нужно посоветоваться со специалистом.

Основным источником витамина D в организме человека является загар. Осенью солнечные дни довольно редки, поэтому нужно просто чаще бывать на свежем воздухе. Одеваясь по погоде, врачи рекомендуют уделять прогулам не менее 30 минут в день.

С пищей в организм человека поступает только около 10% витамина D.

Получить его можно, налегая на жирные сорта рыбы: лосось, сельдь, скумбрию, мойву. Не забываем про сметану, молоко, печень, яйца, сливочное масло.

Самый идеальный вариант получения витамина D: 90% - с солнечными лучами и 10% - с пищей. Однако в реальности только 10% витамина поступает от солнца, 30% - с пищей. Имеющийся недобор можно восполнить с помощью пищевых добавок или витаминных препаратов, которые будут актуальны осенью и зимой [возможны противопоказания, перед применением необходима консультация с лечащим врачом].

Желаю вам не болеть этой осенью!»