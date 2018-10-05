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Ученые рассказали о влиянии лапши быстрого приготовления на организм

5 октября в 12:42 256 просмотров
«Известия».

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Специалисты изучили состав лапши быстрого приготовления и раскрыли пользу и вред продукта. Об этом сообщают «Известия».

Оказалось, что в лапше действительно содержатся вредные компоненты, однако они могут оказать серьезное воздействие на организм только в том случае, если питаться исключительно ей.

Продукт сделан из белой пшеничной муки, в которой после переработки остается малое количество клетчатки и витаминов. Также в бульоне содержится пальмовое масло и консерванты — сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты), бензоат натрия и глутамат натрия.

Подводя итоги, ученые питаться только лапшой быстрого приготовления не советуют. По их словам, в идеале пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-481117/

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