Ученые рассказали о влиянии лапши быстрого приготовления на организм

Специалисты изучили состав лапши быстрого приготовления и раскрыли пользу и вред продукта. Об этом сообщают «Известия».

Оказалось, что в лапше действительно содержатся вредные компоненты, однако они могут оказать серьезное воздействие на организм только в том случае, если питаться исключительно ей.

Продукт сделан из белой пшеничной муки, в которой после переработки остается малое количество клетчатки и витаминов. Также в бульоне содержится пальмовое масло и консерванты — сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты), бензоат натрия и глутамат натрия.

Подводя итоги, ученые питаться только лапшой быстрого приготовления не советуют. По их словам, в идеале пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины.