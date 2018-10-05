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В Арбеково авто протаранило «Гранту». ВИДЕО

5 октября в 13:16 274 просмотра

В Сети появилась запись момента аварии неподалеку от Арбековского рынка в Пензе.

Пользователь опубликовал видео в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно как машина с регистратором поворачивает на кольцевом перекрестке на проспекте Строителей. Автомобиль перестраивается в соседний ряд через сплошную линию разметки, а в конце записи бьет впереди стоящую Lada Granta.

Один из пользователей предположил, что в машину автора поста также кто-то въехал сзади, и ее по инерции отбросило вперед.

«Скорее всего, он, увидев начало движения машины впереди, подумал, что она поехала, сам отвлекся на помеху справа и, не убедившись, что впереди машина уехала, смотрел еще вправо и поехал. Классика. Если бы его подтолкнули, было бы слышно», — предположил другой подписчик группы Игорь.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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