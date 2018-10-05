Скрывающуюся от приставов женщину выследили в Пензе

Жительница Пензы долгое время скрывалась от судебных приставов, однако удалось выяснить ее местонахождение и напомнить о долге.

Установлено, что пензячка является собственницей элитной квартиры. В суде женщина смогла доказать, что были допущены технические нарушения со стороны застройщика, и потребовала возместить убытки.

«Квартиру суд постановил вернуть застройщику, а для установления полной картины нарушений — предоставить доступ в жилое помещение сотрудника Госжилстройтехинспекции для проведения экспертных работ», — сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Но после этого жительница Пензы перестала выходить на связь с судебными приставами и скрывалась от них. Женщину объявили в розыск.

В процессе ее поисков оказалось, что гражданка периодически навещает свою дочь в Санкт-Петербурге. Причем у нее также была временная регистрация в городе на Неве. Сотрудники розыска выяснили, когда она должна была вернуться в Пензу, встретили ее на вокзале и проследили, где она живет и работает.

Судебные приставы встретились с пензячкой, ей вручили предупреждения и копии исполнительного документа.