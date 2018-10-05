В Спутнике прошел гала-концерт областного фестиваля «Сурская гармонь» (видео)

Задорные частушки и залихватски удалые песни, от которых хотелось пуститься в пляс, сменялись нежными, лиричными мелодиями, наполнявшими душу зрителей светлой грустью. Звуки гармони никого не оставили равнодушным. Зрители пели и плясали вместе с артистами, просили выступить на бис и поддерживали музыкантов громкими аплодисментами.



Специальным гостем праздника стал заслуженный артист страны, обладатель звания «Бриллиантовый баян России» Валерий Семин. Он подарил собравшимся не только удивительно красивые народные песни, но и бодрое, солнечное настроение.



«Я желаю всем жителям Города Спутника здоровья, счастья, чтобы в ваших душах всегда звучали песни. Когда у человека душа поет, все будет хорошо! Не унывайте!» — сказал артист.



Осень все увереннее вступает в свои права, но жителям Спутника серые будни не страшны. Яркие дома, уютные дворы и веселые праздники. Город Спутник — пожалуй, лучшее место для жизни!



«Вот говорят: «Франция, Франция!». Я был в Лионе, Гренобле, но здесь мне нравится намного больше!» — признался гармонист Николай Архипкин.