Задорные частушки и залихватски удалые песни, от которых хотелось пуститься в пляс, сменялись нежными, лиричными мелодиями, наполнявшими душу зрителей светлой грустью. Звуки гармони никого не оставили равнодушным. Зрители пели и плясали вместе с артистами, просили выступить на бис и поддерживали музыкантов громкими аплодисментами.
Специальным гостем праздника стал заслуженный артист страны, обладатель звания «Бриллиантовый баян России» Валерий Семин. Он подарил собравшимся не только удивительно красивые народные песни, но и бодрое, солнечное настроение.
«Я желаю всем жителям Города Спутника здоровья, счастья, чтобы в ваших душах всегда звучали песни. Когда у человека душа поет, все будет хорошо! Не унывайте!» — сказал артист.
Осень все увереннее вступает в свои права, но жителям Спутника серые будни не страшны. Яркие дома, уютные дворы и веселые праздники. Город Спутник — пожалуй, лучшее место для жизни!
«Вот говорят: «Франция, Франция!». Я был в Лионе, Гренобле, но здесь мне нравится намного больше!» — признался гармонист Николай Архипкин.
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В Спутнике прошел гала-концерт областного фестиваля «Сурская гармонь» (видео)
Душевный — именно этим словом можно охарактеризовать праздник, который прошел на фонтанной площади Спутника. На гала-концерте фестиваля «Сурская гармонь» собрались десятки артистов со всей области.
Задорные частушки и залихватски удалые песни, от которых хотелось пуститься в пляс, сменялись нежными, лиричными мелодиями, наполнявшими душу зрителей светлой грустью. Звуки гармони никого не оставили равнодушным. Зрители пели и плясали вместе с артистами, просили выступить на бис и поддерживали музыкантов громкими аплодисментами.