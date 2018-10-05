Губернатор: Усилия местной власти надо направлять на поддержку молодежи

Глава региона отметил, что местное самоуправление играет большую роль в процессе формирования гражданского общества.

«Внегосударственные проявления общественной жизни людей зарождаются и в конечном итоге реализуются в местных сообществах. Я считаю необходимым подчеркнуть, что решение одной из главных задач современности — соединение в единое целое интересов государства, общества и личности тоже в значительной степени лежит на местном самоуправлении», — сказал он.

Иван Белозерцев заявил, что в некоторых муниципальных образованиях власть оторвана от реальных проблем людей. Такой вывод он сделал, проводя выездные приемы граждан в районах, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Вопросы, которые могут быть решены на муниципальном уровне, не должны поступать в качестве обращений к губернатору», — подчеркнул он.

Губернатор сообщил, что усилия местной власти должны быть направлены на развитие городских и сельских территорий, создание рабочих мест, поддержку молодежи.

В числе других вопросов собравшиеся обсудили ход реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды» и другие.

Кроме того, стало известно, что место председателя регионального совета занял зампред ЗакСобра Вячеслав Космачев. Ранее им был Валерий Савельев, но он сложил полномочия в связи со вступлением в должность главврача онкодиспансера.