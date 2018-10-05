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Егор Крид: Мой город Пенза, мой город-признак

5 октября в 15:26 198 просмотров
, популярный исполнитель Егор Крид оставил отзыв о своем первом концерте в родном городе. Артист объяснил, почему в течение долгого времени не выступал в городе на Суре.

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Уроженец Пензы, популярный исполнитель Егор Крид оставил отзыв о своем первом концерте в родном городе. Артист объяснил, почему в течение долгого времени не выступал в городе на Суре.

«Мой город Пенза, мой город-признак. 6 000 человек — моих людей. Кто бы мог поверить в это… Спасибо, регион 58, за то, что так сильно не верил в меня. Большая мотивация.

Никогда не давал концерт в Пензе и на протяжении семи лет, как переехал в Москву ни разу не соглашался на концерт в родном городе. Я хотел приехать не просто состоявшимся артистом с хитами, а личностью с зафундаментированными принципами. Для того, чтобы хотя бы 10−15% настоящего меня узнала страна, понадобилось прилично времени.

И вот настал тот самый день, тот самый момент. Родной город, я стою на сцене, вижу полный зал, который так долго меня ждал. И понеслась…» — написал Егор Крид на своей страничке в Instagram.

Подписчики, в основном, поддержали артиста и оставили позитивные комментарии под постом. Многие пензенцы поблагодарили певца за яркое выступление, назвав его «шедевральным», «крутым», «мощным», «лучшим» и т. д.

Напомним, сольный концерт Егора Крида состоялся в Пензе на «Дизель-Арене» 21 сентября.

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/p/BohYGhznisI/?taken-by=egorkreed

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