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В Сети появились фото жуткого ДТП в Каменском районе

5 октября в 15:51 202 просмотра
произошла смертельная авария. Стали известны подробности.

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В Каменском районе Пензенской области 5 октября произошла смертельная авария. Стали известны подробности.

Около семи часов утра на 217 километре трассы «Тамбов-Пенза» столкнулись грузовик Renault Magnum, автомобили Chevrolet и BMW X1. В результате аварии на месте погиб 22-летний водитель первой иномарки. Также пострадали 33-летний мужчина, управлявший второй легковушкой, и 28-летняя пассажирка этого же авто. Их с травмами отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины происшествия.

В группе «Пенза. Новости» социальной сети «ВКонтакте» появились страшные кадры с места событий. Судя по снимкам, один из легковых автомобилей превратился в груду металла, можно предположить, что шансов выжить у водителя практически не было.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/news_pnz

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