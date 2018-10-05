В Сети появились фото жуткого ДТП в Каменском районе

Около семи часов утра на 217 километре трассы «Тамбов-Пенза» столкнулись грузовик Renault Magnum, автомобили Chevrolet и BMW X1. В результате аварии на месте погиб 22-летний водитель первой иномарки. Также пострадали 33-летний мужчина, управлявший второй легковушкой, и 28-летняя пассажирка этого же авто. Их с травмами отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины происшествия.

В группе «Пенза. Новости» социальной сети «ВКонтакте» появились страшные кадры с места событий. Судя по снимкам, один из легковых автомобилей превратился в груду металла, можно предположить, что шансов выжить у водителя практически не было.