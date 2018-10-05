В Пензе увековечили память погибшего в Сирии солдата

5 октября в Пензе прошла церемония открытия доски в память о Павле Казаченкове, который погиб в Сирии. Мемориал расположен на фасаде корпуса школы № 46.

«Павел Казаченков как один из лучших офицеров России был направлен в Сирию для выполнения поставленных задач. Он с честью выполнил свой долг перед государством, долг российского офицера», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона высказал слова сочувствия и благодарности матери капитана Казаченкова.

«Низкий поклон вам за воспитание достойного сына Отечества. Наша задача — равняться на Павла, беречь и любить нашу Родину, обеспечивать мир и безопасность», — подчеркнул он.

Также губернатор пообщался с кадетами, которые учатся в школе № 46. Иван Белозерцев обратился к старшеклассникам и попросил взять шефство над семьей Павла Казаченкова.

«В Пензенской области долгие годы работала организация «Солдатская мать», где помогали матерям погибших солдат и офицеров, издавали книги, занимались патриотическим воспитанием молодежи. Организация работала эффективно многие годы. Эту работу мы будем сегодня продолжать», — сказал глава региона.

В октябре 2018 года кадетскому корпусу школы исполнилось 25 лет. Иван Белозерцев принял решение выделить для него в 2019 году 2 миллиона рублей из областного бюджета, сообщили в пресс-центре облправительства.

Павел Казаченков учился в школе № 46, затем окончил артиллерийский инженерный институт и направлен на Балтайский флот. В ноябре 2016-го он отправился в командировку в Сирию. Там он был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения. Капитан Павел Казаченков погиб 16 февраля 2017 года от взрывной травмы, которую он получил при выполнении боевого задания. Приказом от 10 мая 2017-го он награжден Орденом Мужества посмертно.