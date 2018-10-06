В Пензе открыли галерею педагогической славы (видео)

В День учителя в Пензе открыли галерею педагогической славы. Она расположилась на улице Лермонтова. В экспозицию вошли фотографии педагогов области, которые в 2018 году стали лучшими в своей профессии.

Ни один из учителей не упустил возможности сфотографироваться на фоне своей же фотографии. В сквере рядом с ПИ ПГУ открылась галерея педагогической славы. Вдоль аллеи установили семь металлических арок около трех метров высотой, внутри которых — по два больших снимка преподавателей, которые в этом году стали победителями региональных или всероссийских профессиональных конкурсов. В основном это педагоги средне-образовательных учреждений, но среди них есть и единственный представитель дошкольного образования. Это Елена Карташева, учитель-логопед пензенского детского сада № 21. В мае она выиграла в региональном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной организации».

«Это безумно приятно. Здесь всего 14 человек, это такая ответственность и честь. Впереди российский конкурс. Конечно, все будет гораздо сложнее, мы будем писать сочинение. Также будет мастер-класс и занятия с детьми», — поделилась она.

На торжественной церемонии открытия учителям вручили специальные свидетельства о занесении в галерею. Кстати, галерея — это только часть будущего сквера. Его планируют открыть через год, когда здесь установят первый в регионе памятник Учителю.

«Мы в ближайшее время объявим конкурс на благоустройство сквера. Нужно продумать главную достопримечательность. Будем собирать предложения и на 2019 год сквер будет полностью оформлен», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Над эскизами и макетами будущего памятника уже работают, в том числе — дети. Так, в школе № 11 уже второй год занимаются проектом памятника учителю. Там уже готовы представить свои наработки на конкурс. Что касается, галереи, то фотографии педагогов будут обновлять ежегодно — в преддверии каждого профессионального праздника учителей, сообщает телеканал «Экспресс».