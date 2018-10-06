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Курсы доллара и евро снова поднялись

5 октября в 17:32 184 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 66,2115 руб. до 66,6270 руб., курс евро — с 76,0505 руб. до 76,6610 руб.

Золото будет стоить 2 572,88 рублей за грамм, серебро — 31,35, платина — 1 758,67, палладий — 2 259,92 руб./гр.


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