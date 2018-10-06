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В России хотят запретить рекламу леденцов от боли в горле

5 октября в 17:46 212 просмотров

Минздрав России предлагает в 2019—2020 годах запретить рекламу противомикробных препаратов.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на план мероприятий по «реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности», сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Спектр применения противомикробных препаратов сегодня широк — от боли в горле до дерматологических, гинекологических и офтальмологических заболеваний. В настоящее время в стране ограничена реклама всех рецептурных препаратов, к которым относятся и некоторые противомикробные лекарства, например, антибиотики.

По мнению экспертов, запрет на рекламу приведет к снижению употребления этих препаратов при самолечении.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/кэнди-леденцы-конфеты-десерт-1961536/

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