В России хотят запретить рекламу леденцов от боли в горле

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на план мероприятий по «реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности», сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Спектр применения противомикробных препаратов сегодня широк — от боли в горле до дерматологических, гинекологических и офтальмологических заболеваний. В настоящее время в стране ограничена реклама всех рецептурных препаратов, к которым относятся и некоторые противомикробные лекарства, например, антибиотики.

По мнению экспертов, запрет на рекламу приведет к снижению употребления этих препаратов при самолечении.