Белозерцев поздравил сотрудников пензенского ТФОМС с 25-летием фонда

Глава региона отметил, что усилия фонда направлены на выполнение важной задачи — обеспечение граждан бесплатной и качественной медицинской помощью.

«Вы успешно выполняете важную государственную задачу, и подтверждение этому — первое место по итогам 2017 года среди аналогичных фондов в Российской Федерации. Значит, коллектив высокопрофессионален, а сотрудники добросовестно относятся к выполнению своих служебных обязанностей, честные и грамотные», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поздравил директора ведомства Елену Аксенову и наградил отличившихся работников. Как сообщает пресс-центр регионального правительства, начальник управления по формированию и финансированию ТФОМС Пензенской области Ирина Жукова удостоилась ведомственной награды Минздрава России — нагрудного знака «Отличник здравоохранения»

«Хочу попросить вас о дальнейшей совместной работе — будьте более принципиальными, давайте предложения, чтобы мы вместе решали важные вопросы доступности медицинской помощи, осуществляли контроль над расходованием бюджетных средств в больницах, поликлиниках, развивали систему здравоохранения региона», — призвал глава региона.