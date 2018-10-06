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Белозерцев поздравил сотрудников пензенского ТФОМС с 25-летием фонда

5 октября в 17:59 196 просмотров

5 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона Елену Аксенову с 25-летней годовщиной образования ведомства.

Глава региона отметил, что усилия фонда направлены на выполнение важной задачи — обеспечение граждан бесплатной и качественной медицинской помощью.

«Вы успешно выполняете важную государственную задачу, и подтверждение этому — первое место по итогам 2017 года среди аналогичных фондов в Российской Федерации. Значит, коллектив высокопрофессионален, а сотрудники добросовестно относятся к выполнению своих служебных обязанностей, честные и грамотные», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поздравил директора ведомства Елену Аксенову и наградил отличившихся работников. Как сообщает пресс-центр регионального правительства, начальник управления по формированию и финансированию ТФОМС Пензенской области Ирина Жукова удостоилась ведомственной награды Минздрава России — нагрудного знака «Отличник здравоохранения»

«Хочу попросить вас о дальнейшей совместной работе — будьте более принципиальными, давайте предложения, чтобы мы вместе решали важные вопросы доступности медицинской помощи, осуществляли контроль над расходованием бюджетных средств в больницах, поликлиниках, развивали систему здравоохранения региона», — призвал глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/112163/

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