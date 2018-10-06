Умерла испанская оперная певица Монсеррат Кабалье

Артистка умерла в больнице в Барселоне.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне (Испания). Обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео. Затем поступила в Базельскую оперу. В 1956—1965 годах пела в оперных театрах Бремена, Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона, Мехико.

Мировую известность она получила в 1965 году после того, как заменила заболевшую американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Монсерат Кабалье, в первую очередь, стала известна благодаря своей технике бельканто и исполнению ролей в классических итальянских операх «Пуччини» (12+), «Беллини» (12+) и «Доницетти» (12+). Исполняла разные партии. Кроме того, она получила известность среди любителей рок-музыки после выхода совместного альбома с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри Barcelona.